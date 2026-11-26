Gürcistan 'da oynanan karşılaşmada Filistin bayrağı ve "Filistin'e özgürlük" pankartı açan Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin müdahalesine siyasilerden tepkiler geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahale ve şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Beşiktaş taraftarı insanlık ittifakı adına konuşmuş ve insanlığın sesi olmuştur" diyen Çelik, İsrail takımının saha içindeki tahriklerini de kınadı.

Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, vatandaşların durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi.

BAKAN BAK: BEŞİKTAŞ CAMİAMIZIN YANINDAYIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınadığını açıkladı.

Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısında olduklarını belirten Bak, "Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.