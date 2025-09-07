Gürcistan'dan büyük sürpriz: Fransa'yı eledi!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Gürcistan, Fransa'yı 80-70 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Gürcistan, EuroBasket'te ilk kez adını son 8 takım arasına yazdırdı.



Salon: Arena Riga



Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Kerem Baki (Türkiye), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)



Fransa: Maledon 4, Cordinier 4, Yabusele 12, Coulibaly, Jaiteh 10, Francisco 14, Okobo 9, Luwawu-Cabarrot 2, Risacher 7, Hoard 8



Gürcistan: Baldwin 24, Sanadze, Shengelia 24, Bitadze 8, Mamukelashvili 14, Andronikashvili, Jintcharadze, Burjanadze 6, Shermadini 4, Ochkhikidze



1. Periyot: 20-24



Devre: 37-38



3. Periyot: 54-58



Beş faulle çıkan: 38.55 Hoard (Fransa)