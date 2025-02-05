Gürsoy Yalçın kimdir? Sergen Yalçın'ın acı günü

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın yaşamını yitirdi. Gürsoy Yalçın, bir süredir tedavi görüyordu. İşte, Gürsoy Yalçın hakkında bilgiler...



GÜRSOY YALÇIN KİMDİR?



Gürsoy Yalçın, 1977 yılında dünyaya geldi.



Futbol hayatına 1996 yılında Beşiktaş'ta başladı. Profesyonel kariyeri boyunca Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor gibi kulüplerde forma giydi.



2001 yılında futbolu bırakan Gürsoy Yalçın, sonrasında oyuncu gözlemcisi olarak görev aldı.



GÜRSOY YALÇIN NEDEN ÖLDÜ?



Gürsoy Yalçın 47 yaşında hayata veda etti.



Yaklaşık 2,5 yıldır kanser tedavisi gören Yalçın’ın, son dönemde sağlık durumunun kötüleştiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü biliniyordu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.



