Guti, Real Madrid'in ezeli rakibinden hangi oyuncuyu istediğini açıkladı

İspanya'da gözler yarın oynanacak Madrid derbisine çevrildi. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Real Madrid efsanesi Guti, İngiltere'den yayın yapan DAZN'a konuştu.

Real Madrid için hangi Atletico Madrid oyuncusunu transfer etmek isteyeceğiyle ilgili soruya cevap veren Guti, "Julián Alvarez, Mourinho için iyi bir transfer olurdu ancak Atlético, Florentino'nun 150 milyon avroluk teklifini zaten reddetti, bu yüzden bunu pek olası görmüyorum" ifadesini kullandı.