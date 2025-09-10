Haaland 5 attı, 2 attırdı: Norveç 11-1 galip geldi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 9 maç oynandı.

I Grubu maçında Norveç, sahasında Moldova'yı ağırladı.

Erling Haaland'ın 5, Thelo Aasgaard'ın 4 gol attığı karşılaşmada Norveç, rakibini 11-1 gibi farklı bir skorla geçti.



Ev sahibi takımın diğer gollerini Felix Horne Myhre ve Martin Odegaard attı.



D Grubu'nda sahasında İzlanda'yı ağırlayan Fransa, Kylian Mbappe (penaltı) ve Bradley Barcola'nın golleriyle galibiyete erişti.



Deplasmanda Macaristan'a konuk olan Portekiz ise Cristiano Ronaldo (penaltı), Bernardo Silva ve Joao Cancelo'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti ve F Grubu'nda ikide iki yaptı.



Bugünkü sonuçlar şöyle:



D Grubu

- Azerbaycan-Ukrayna: 1-1



- Fransa-İzlanda: 2-1



F Grubu



- Ermenistan-İrlanda: 2-1



-Macaristan-Portekiz: 2-3



H Grubu



- Bosna Hersek-Avusturya: 1-2



- Kıbrıs Rum Kesimi-Romanya: 2-2



I Grubu



- Norveç-Moldova: 11-1



K Grubu



- Sırbistan-İngiltere: 0-5



