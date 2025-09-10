Haaland 5 attı, 2 attırdı: Norveç 11-1 galip geldi
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç, Moldova'yı tarihe geçen ağır bir skorla yendi. Haaland 5 gol, 2 asistle 11-1'lik maçın yıldızı oldu.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 9 maç oynandı.
I Grubu maçında Norveç, sahasında Moldova'yı ağırladı.
Erling Haaland'ın 5, Thelo Aasgaard'ın 4 gol attığı karşılaşmada Norveç, rakibini 11-1 gibi farklı bir skorla geçti.
Ev sahibi takımın diğer gollerini Felix Horne Myhre ve Martin Odegaard attı.
D Grubu'nda sahasında İzlanda'yı ağırlayan Fransa, Kylian Mbappe (penaltı) ve Bradley Barcola'nın golleriyle galibiyete erişti.
Deplasmanda Macaristan'a konuk olan Portekiz ise Cristiano Ronaldo (penaltı), Bernardo Silva ve Joao Cancelo'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti ve F Grubu'nda ikide iki yaptı.
Bugünkü sonuçlar şöyle:
D Grubu
- Azerbaycan-Ukrayna: 1-1
- Fransa-İzlanda: 2-1
F Grubu
- Ermenistan-İrlanda: 2-1
-Macaristan-Portekiz: 2-3
H Grubu
- Bosna Hersek-Avusturya: 1-2
- Kıbrıs Rum Kesimi-Romanya: 2-2
I Grubu
- Norveç-Moldova: 11-1
K Grubu
- Sırbistan-İngiltere: 0-5
- - Arnavutluk-Letonya: 1-0
