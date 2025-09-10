NTV.COM.TR

Haaland 5 attı, 2 attırdı: Norveç 11-1 galip geldi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç, Moldova'yı tarihe geçen ağır bir skorla yendi. Haaland 5 gol, 2 asistle 11-1'lik maçın yıldızı oldu.

Haaland 5 attı, 2 attırdı: Norveç 11-1 galip geldi

2026 Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 9 maç oynandı.
I Grubu maçında , sahasında Moldova'yı ağırladı.

Erling Haaland'ın 5, Thelo Aasgaard'ın 4 gol attığı karşılaşmada Norveç, rakibini 11-1 gibi farklı bir skorla geçti.

Ev sahibi takımın diğer gollerini Felix Horne Myhre ve Martin Odegaard attı.

D Grubu'nda sahasında İzlanda'yı ağırlayan Fransa, Kylian Mbappe (penaltı) ve Bradley Barcola'nın golleriyle galibiyete erişti.

Deplasmanda Macaristan'a konuk olan Portekiz ise Cristiano Ronaldo (penaltı), Bernardo Silva ve Joao Cancelo'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti ve F Grubu'nda ikide iki yaptı.

Bugünkü sonuçlar şöyle:

D Grubu

- Azerbaycan-Ukrayna: 1-1

- Fransa-İzlanda: 2-1

F Grubu

- Ermenistan-İrlanda: 2-1

-Macaristan-Portekiz: 2-3

H Grubu

- Bosna Hersek-Avusturya: 1-2

- Kıbrıs Rum Kesimi-Romanya: 2-2

I Grubu

- Norveç-Moldova: 11-1

K Grubu

- Sırbistan-İngiltere: 0-5

  • - Arnavutluk-Letonya: 1-0

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...