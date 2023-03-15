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Haaland'ın gecesi: Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter adını çeyrek finale yazdırdı. City'nin Leipzig'i 7-0 yendiği maçta 5 gol atan Haaland, turnuvada 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

Haaland'ın gecesi: Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter çeyrek finalde

UEFA 'nde İngiliz takımı ile İtalya temsilcisi Inter, çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla devam etti.

Manchester City, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Almanya takımı Leipzig'i konuk etti.

Berabere biten ilk maçın rövanşında Manchester City, Leipzig'i 7-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Haaland'ın gecesi: Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter çeyrek finalde - 1

Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, maçta 5 gol atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 5 gol atan futbolcular arasına adını yazdırdı. Haaland'ın golleri, 22. dakikada penaltıdan olmak üzere, 24, 45+2, 53 ve 57. dakikalarda geldi.

Maçın diğer gollerini ise 49. dakikada Manchester City kaptanı Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan ve 90+2'de Kevin De Bruyne kaydetti.

Haaland'ın gecesi: Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter çeyrek finalde - 2

Bu maçta, Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

Devler Ligi'nde 30 gole ulaşan Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaş 236 gün ve 25 maçta elde ederek 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

Haaland'ın gecesi: Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter çeyrek finalde - 3

Kupa 1'de 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe'ye (22 yaş 352 gün) aitti.

Ayrıca; Haaland, tek bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Norveçli genç golcü, Devler Ligi'nde Arjantinli Lionel Messi ve Brezilyalı forvet Luiz Adriano'nun ardından tek maçta 5 gol atma başarısı gösteren 3. futbolcu oldu.

Haaland Avrupa'da bu sezon en fazla hat-trick yapan oyuncu olmasının yanı sıra Manchester City tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu.

INTER 0-0'LA TURLADI

İtalyan takımı Inter, ilk maçta evinde 1-0 yendiği Portekiz takımı Porto'ya rövanş maçında konuk oldu.

Haaland'ın gecesi: Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter çeyrek finalde - 4

Son 16 turu ilk maçında Inter'in Porto'yu 1-0 yendiği karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu , bu karşılaşmada da ilk 11'de oynadı ve maçın tamamında oyunda kaldı.

Haaland'ın gecesi: Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter çeyrek finalde - 5

Porto'da Aquino Cossa, uzatma dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Rövanş maçında Porto ile Inter 0-0 berabere kaldı ve bu sonuçla Inter, çeyrek finale adını yazdırdı.

Haaland'ın gecesi: Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter çeyrek finalde - 6

Turnuvada şu ana kadar Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter son 8 takım arasına kalmayı başardı.

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