Haaland'ın gecesi: Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter çeyrek finalde

Kupa 1'de 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe'ye (22 yaş 352 gün) aitti.



Ayrıca; Haaland, tek bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Norveçli genç golcü, Devler Ligi'nde Arjantinli Lionel Messi ve Brezilyalı forvet Luiz Adriano'nun ardından tek maçta 5 gol atma başarısı gösteren 3. futbolcu oldu.

Haaland Avrupa'da bu sezon en fazla hat-trick yapan oyuncu olmasının yanı sıra Manchester City tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu.



INTER 0-0'LA TURLADI



İtalyan takımı Inter, ilk maçta evinde 1-0 yendiği Portekiz takımı Porto'ya rövanş maçında konuk oldu.

