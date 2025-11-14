Haaland'ın liderliğine takım arkadaşından övgü
14.11.2025 14:31
Reuters
Norveç Milli Takımı'nın oyuncusu Morten Thorsby, Erling Haaland'ın maç içinde gösterdiği liderlikten övgüyle söz etti.
İskandinav ülkesi Norveç, 1998 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez bu turnuvaya katılmak üzere.
Dün oynanan maçta Estonya'yı 4-1 mağlup eden "Aslanlar", grubun son maçında İtalya ile karşılaşacak ve rakibine 17 gol farkla kaybetmemesi halinde organizasyona direkt katılım hakkı kazanacak.
Karşılaşmanın ardından mikrofonların karşısına geçen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Morten Thorsby, takım kaptanı Erling Haaland'ın Estonya maçında gösterdiği liderlikten övgüyle söz etti.
"BİZE ÖZ GÜVEN VERİYOR"
Karşılaşma öncesinde Estonyalı taraftarlar, Norveçli futbolcuları yuhladılar ve oyuncularla alay eden tezahüratlar yaptılar. Bu durumun üzerine takım olarak gerildiklerini söyleyen Thorsby, kaptan Haaland'ın tam zamanında devreye girdiğini söyledi.
29 yaşındaki oyuncu, "Erling çok sakindi, soyunma odasında bize 'Bunu düzelteceğiz, gol atacağız. Tek yapmamız gereken devam etmek.' dedi. Bu bizim ihtiyacımız olan güvendi. Kendisine daha çok orta açmamızı istedi. Özellikle onlar derin bloklar halinde defans yaparken bunun işe yarayacağını söyledi. Beş dakika sonra da gol attık." ifadelerini kullandı.
Morten Thorsby, 1 Temmuz 2024 tarihinden beri İtalyan ekibi Genoa'da forma giyiyor.
"BİZİM ÜZERİMİZDEKİ ETKİLERİNİN FARKINDALAR"
Milli takımın kaptanları Martin Odegaard ve Erling Haaland'ın takım üzerindeki etkilerinin çok büyük olduğunu söyleyen Thorsby, "Bizim üzerimizde etkilerinin artık farkındalar. Söyledikleri, hareketleri, yaptıkları... Hepsi bizi çok etkiliyor ve takım içinde yayılıyor." diyerek konuşmasını sonlandırdı.
İTALYA İLE ÖNÜMÜZDEKİ PAZAR KARŞILAŞACAKLAR
Büyük bir mucizenin olmaması halinde Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Norveç, 16 Kasım Pazar günü İtalya'nın konuğu olacak. Karşılaşma saat 22.45'te başlayacak.