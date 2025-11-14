Haaland'ın liderliğine takım arkadaşından övgü

İskandinav ülkesi Norveç, 1998 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez bu turnuvaya katılmak üzere.

Dün oynanan maçta Estonya'yı 4-1 mağlup eden "Aslanlar", grubun son maçında İtalya ile karşılaşacak ve rakibine 17 gol farkla kaybetmemesi halinde organizasyona direkt katılım hakkı kazanacak.

Karşılaşmanın ardından mikrofonların karşısına geçen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Morten Thorsby, takım kaptanı Erling Haaland'ın Estonya maçında gösterdiği liderlikten övgüyle söz etti.

"BİZE ÖZ GÜVEN VERİYOR"

Karşılaşma öncesinde Estonyalı taraftarlar, Norveçli futbolcuları yuhladılar ve oyuncularla alay eden tezahüratlar yaptılar. Bu durumun üzerine takım olarak gerildiklerini söyleyen Thorsby, kaptan Haaland'ın tam zamanında devreye girdiğini söyledi.

29 yaşındaki oyuncu, "Erling çok sakindi, soyunma odasında bize 'Bunu düzelteceğiz, gol atacağız. Tek yapmamız gereken devam etmek.' dedi. Bu bizim ihtiyacımız olan güvendi. Kendisine daha çok orta açmamızı istedi. Özellikle onlar derin bloklar halinde defans yaparken bunun işe yarayacağını söyledi. Beş dakika sonra da gol attık." ifadelerini kullandı.