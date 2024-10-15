Hacıosmanoğlu: Beş başkan televizyona çıkacak

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki bir restoranın açılışında buluştu. Etkinliğe Beşiktaş yönetiminden, futbolculardan ve Rahmi Koç gibi önemli isimlerden de katılım oldu.



Hasan Arat, Beşiktaş'ın uzun zamandır yarışmacı bir takım kimliği kazandığını ve taraftar desteğiyle daha iyi sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi. Ayrıca, Türk futbolundaki barış ortamının sürdürülmesi gerektiğini, kulüplerin dostça rekabet içinde olmasının önemli olduğunu vurguladı. Arat, genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un geleceğinin çok parlak olduğunu belirterek, A Milli Takım'ın İzlanda karşısındaki galibiyetini ve hakem kararlarını da övdü.



Dursun Özbek ise 4 büyük kulübün birlikte hareket etmesinin Türk futbolunun marka değeri için önemli olduğunu vurguladı. Bu tür buluşmaların devam edeceğini belirtti.



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise Milli Takım’ın galibiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve futbol dünyasında Ali Sami Yen ve Süleyman Seba gibi isimlerin örnek alınması gerektiğini söyledi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Hasan arat'ın önerisiyle başkanların bir yemekte buluşacaklarını, daha sonra bir toplantı yapıp bir televizyon kanalına çıkacaklarını söyledi.



Gecenin sonunda, Rahmi Koç’un doğum günü kutlandı.