Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yasa dışı bahis soruşturması nedeniyle futbolda bir deprem yaşandığını söyledi.

Son gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Hacıosmanoğlu, "Bu işten bazı kulüpler zarar görecek. Veriler bize devletten geliyor. 1-2 sene sıkıntı çekeriz ama yarınlar güzel olacak." dedi.

“İNŞALLAH KULÜPLERİMİZ DE KENDİ ÖNLERİNİ TEMİZLER”

Soruşturmaya hakemlerden başladıklarını, futbolcularla devam edeceklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Bu incelemeden sonra kendimizi temizlemiş olacağız. İnşallah kulüplerimiz de kendi önlerini de temizler." ifadelerini kullandı.

“KONUYU SULANDIRMAYA ÇALIŞANLAR OLDU”

Hacıosmanoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, "Türk futbolunun bundan sonraki gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Hacıosmanoğlu, şu yanıtı verdi:

"- Konuyu farklı alanlara çekmeye, sulandırmaya çalışanlar oldu. Bunun topluma hiçbir faydası yok. Kurumsal olarak belki çıkar elde edebilirsiniz ama bu kutsal göreve katkınız olmaz. Temiz futbol istiyorsak, size dokunduğumuzda da aynı desteğe devam etmeniz lazım."