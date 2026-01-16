Hacıosmanoğlu kalp krizi geçirdi iddiasına TFF'den açıklama
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun kalp krizi geçirdiği iddialarının ardından sağlık durumu için resmi açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kalp krizi geçirdiği iddia edildi.
Gelişmelerin ardından TFF, Hacıosmanoğlu'nun kontrol amaçlı sağlık kuruluşuna başvurduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur.
Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
2024 YILINDA KOLTUĞA OTURDU
2924 yılının temmuz ayında Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı olmak için yarışmıştı.
Hacıosmanoğlu 5 oy farkla TFF başkanı seçilmişti. Hacıosmanoğlu 134 oy alırken Büyükekşi 129 oy almıştı.
Hacıosmanoğlu 2027'ye kadar görev yapacak.