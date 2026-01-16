Hacıosmanoğlu kalp krizi geçirdi iddiasına TFF'den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kalp krizi geçirdiği iddia edildi.



Gelişmelerin ardından TFF, Hacıosmanoğlu'nun kontrol amaçlı sağlık kuruluşuna başvurduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



TFF'den yapılan açıklama şöyle:



"Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur.

Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."