Hacıosmanoğlu: "Karanlığın ardından güneş doğacak"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Hacıosmanoğlu, Yeditepe Üniversitesi ile TFF'nin iş birliği imza töreninde konuştu. Hacıosmanoğlu, “Her aşamanın bir sabahı vardır, karanlığın ardından mutlaka güneş doğacaktır. Yeditepe Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği ile Türk futboluna yeni hakemler kazandırmayı planlıyoruz. Tabiri caizse, hakemlik sistemini yeni baştan kurmaya karar verdik.” açıklamasında bulundu.



Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizler 16 ay önce Türk futbolunu hak ettiği noktaya taşıma sözüyle göreve geldik. Taşın altına elimizi koyduk. Dürüstlük, mertlik, iş ahlakı her şeyden önde gelir. Bu yüzden safımız bellidir. Her daim doğrunun ve adaletin yanındayız.

Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten, kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz. Sporun ruhuna, değerlerine aykırı şekilde bu oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz."