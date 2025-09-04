Hacıosmanoğlu sert açıklama: "Vatan hainlerine yakışır"

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacaklarını açıkladı.

Hacıosmanoğlu milli takımda futbolcular arasında tarışma yaşandığı iddialarına şu yanıtı verdi:

"Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemi bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!"