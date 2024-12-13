Hacıosmanoğlu ve Montella'dan Türkiye'nin kura çekimine ilk yorum: Yarım kalan bir hesabımız var

Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinde İspanya-Hollanda'nın galibi, Gürcistan ve Bulgaristan'la eşleşti.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella kurayı değerlendirdi.



Hacıosmanoğlu, "İki komşu ülke ve Hollanda ile yarım kalan bir hesabımız var. Dengeli bir grup oldu. Biz kendi işimize bakacağız, karakterli bir kadromuz var. Biz onlara yardım edeceğiz, onlar da sahada karşılığını verecekler. 22 sene sonra inşallah ABD'ye gideriz." ifadelerini kullandı.



"RAKİP FARK ETMEZ"



"Belki en zor gruplardan bir tanesindeyiz." diyen Montella, "Herkese hazırız. Rakip fark etmez. İspanya son turnuvanın galibi. 3. torbadan da zor rakiplerden biri, Gürcistan geldi. 4. torbanın en yüksek puanlı takımı Bulgaristan geldi ama fark etmez, biz hazırız." açıklamasında bulundu.

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