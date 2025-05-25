Hacıosmanoğlu'ndan seçim ve Galatasaray açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kendisinin verip vermeyeceği yönündeki tartışmalar sonrası açıklamalarda bulundu.



TV100'e konuşan Hacıosmanoğlu, cenazesi olmasına karşın kupa törenine yetişeceğini ve kupayı Yenikapı'da Galatasaray'a vereceğini ifade etti.

"KUPAYI GALATASARAY'A VERECEĞİM"



Hacıosmanoğlu, "Pazar günü cenazemiz var ama inşallah bir aksilik olmazsa kupa törenine yetişeceğim. Kupayı Galatasaray'a vereceğim. Gitmemem için herhangi bir durum söz konusu değil" dedi.



Hacıosmanoğlu, TFF'deki seçim iddialarıyla ilgili ise"TFF'de seçim olmayacak. Biz buraya üç yıllık geldik ve görevimizi tamamlamadan gitmek gibi bir niyetimiz yok" diye konuştu.