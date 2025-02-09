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Hadziahmetovic, Beşiktaş'a katılıyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Amir Hadziahmetovic'in yarın Beşiktaş'a katılacağını duyurdu.

Hadziahmetovic, Beşiktaş'a katılıyor

Kulübü, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'i, geri çağırma maddesini kullanarak tekrar kadrosuna katıyor.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Son dakika sürprizi olmazsa Amir Hadziahmetovic yarın Beşiktaş'a dönecek." dedi.

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