Hadziahmetovic, Beşiktaş'a katılıyor
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Amir Hadziahmetovic'in yarın Beşiktaş'a katılacağını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'i, geri çağırma maddesini kullanarak tekrar kadrosuna katıyor.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Son dakika sürprizi olmazsa Amir Hadziahmetovic yarın Beşiktaş'a dönecek." dedi.
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