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Hafta sonu oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu

Türkiye Futbol Federasyonu bu haftaki maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağına dair resmi internet sitesi ve Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Haberler - İHA 30.03.2022 - 16:41

Hafta sonu oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu

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TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan istifa etti

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı ile A Milli takımın eski oyuncuları Naci Erdem, Fevzi Zemzem, Türker Gülsoy ve Özcan Köksoy anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

TFF resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, “Yakın zamanda vefat eden TFF eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı ile A Millî Takımımızın eski oyuncuları Naci Erdem, Fevzi Zemzem, Türker Gülsoy ve Özcan Köksoy anısına, 1-4 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca dileyen kulüpler müsabakalarda siyah kol bandı takabilecek” denildi.

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