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Haftanın hakemleri açıklandı, derbide görev alacak isim belli oldu

15.10.2026 13:06

Son Güncelleme: 15.10.2026 13:29

Haftanın hakemleri açıklandı, derbide görev alacak isim belli oldu
Anadolu Ajansı

Cihan Aydın

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak hakem belirlendi.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor 'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı haftanın önemli maçında Cihan Aydın düdük çalacak.


HAFTANIN HAKEMLERİ

 

Yarın:

 

20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik

 

17 Ekim Cumartesi:

 

13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Erdem Mertoğlu

 

16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

 

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün

 

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

 

18 Ekim Pazar:

 

13.30 Kasımpaşa-Samsunspor: Fatih Tokail

 

16.00 Kocaelispor-Göztepe: Alper Akarsu

 

19.00 İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK: Alpaslan Şen

 

19 Ekim Pazartesi:

 

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Cihan Aydın

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