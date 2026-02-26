Ramazan imsakiyesi banner
Haftanın hakemleri açıklandı, Galatasaray'a Şansalan Fenerbahçe'ye Akarsu

26.02.2026 13:05

Anadolu Ajansı

Galatasaray cumartesi Fenerbahçe pazar günü sahaya çıkacak

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte ayrıntılar ve görev alacak isimler...

 Trendyol Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
 

Yarın
 

20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
 

28 Şubat Cumartesi
 

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor: Batuhan Kolak
 

1 Mart Pazar
 

16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe: Alper Akarsu

Haftanın hakemleri (Kaynak:TFF)