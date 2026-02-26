Haftanın hakemleri açıklandı, Galatasaray'a Şansalan Fenerbahçe'ye Akarsu
26.02.2026 13:05
Galatasaray cumartesi Fenerbahçe pazar günü sahaya çıkacak
Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte ayrıntılar ve görev alacak isimler...
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
28 Şubat Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor: Batuhan Kolak
1 Mart Pazar
16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor: Ümit Öztürk
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe: Alper Akarsu
Haftanın hakemleri (Kaynak:TFF)