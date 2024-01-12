Hain saldırı sonrası spor camiası tek yürek: Milletimizin başı sağ olsun

Terör örgütü PKK unsurları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Teröristlerin sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 6 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı bildirildi.



Hain saldırının ardından spor camiası tek yürek oldu.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak baş sağlığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde hain teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.



Kulüplerin resmi siteleri ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ise şöyle:

Fenerbahçe:

Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.



Galatasaray:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Beşiktaş:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimizin şehit düştüğünü, sekiz askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Trabzonspor:

Irak’ın Kuzeyi’nde yürütülen operasyonda; hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.



Adana Demirspor:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.



Alanyaspor:

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz.



Ankaragücü:

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun!



Antalyaspor:

Milletimizin başı sağ olsun! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; acılı aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize de acil şifalar dileriz.



Başakşehir:

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen operasyonda hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.



Fatih Karagümrük:

Başımız sağ olsun! Pençe-Kilit harekatı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan beş kahraman askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz.



İstanbulspor:

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde terör örgütleriyle girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.



Kayserispor:

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.



Pendikspor:

Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Rizespor:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz.



Sivasspor:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

