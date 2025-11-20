Haiti Milli Takımı'nda gerçek ortaya çıktı: Teknik direktör ülkeye hiç gitmemiş

Dünya Kupası Elemeleri'nin ardından turnuvaya direkt olarak katılım hakkı kazanan Haiti, 1974'ten sonra ilk kez organizasyonda yer alma başarısını göstermişti.

İç karışıklık sebebiyle maçlarını Curaçao'da yer alan tarafsız sahada oynamak zorunda kalan Kuzey Amerika ülkesinin hikayesi futbol kamuoyunun ilgisini çekmişti.

Takımın teknik direktörü Sebastien Migne ile yapılan röportaj sonrası bir gerçek daha ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE HAİTİ'YE HİÇ GİTMEMİŞ

Tarihi başarının ardından France Football'a konuşan Migne, takımı uzaktan idare ettiğini söyledi. 52 yaşındaki teknik adam, "Haiti'ye daha önce gitmedim, gitmem de mümkün değil. Çünkü bu çok tehlikeli. Genelde çalıştığım ülkelerde yaşarım. Ama burada bu mümkün değil. Hiçbir uluslararası kuruluş Haiti'ye uçmuyor. Federasyon beni arıyor, ben de aldığım bilgilere göre takımı idare ediyorum." ifadelerini kullandı.