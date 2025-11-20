Haiti Milli Takımı'nda gerçek ortaya çıktı: Teknik direktör ülkeye hiç gitmemiş
20.11.2025 14:58
NTV - Haber Merkezi
Haiti Milli Takımı'nın teknik direktörü Sebastien Migne'nin görev süresi boyunca ülkeye ayak basmadığı öğrenildi.
Dünya Kupası Elemeleri'nin ardından turnuvaya direkt olarak katılım hakkı kazanan Haiti, 1974'ten sonra ilk kez organizasyonda yer alma başarısını göstermişti.
İç karışıklık sebebiyle maçlarını Curaçao'da yer alan tarafsız sahada oynamak zorunda kalan Kuzey Amerika ülkesinin hikayesi futbol kamuoyunun ilgisini çekmişti.
Takımın teknik direktörü Sebastien Migne ile yapılan röportaj sonrası bir gerçek daha ortaya çıktı.
DAHA ÖNCE HAİTİ'YE HİÇ GİTMEMİŞ
Tarihi başarının ardından France Football'a konuşan Migne, takımı uzaktan idare ettiğini söyledi. 52 yaşındaki teknik adam, "Haiti'ye daha önce gitmedim, gitmem de mümkün değil. Çünkü bu çok tehlikeli. Genelde çalıştığım ülkelerde yaşarım. Ama burada bu mümkün değil. Hiçbir uluslararası kuruluş Haiti'ye uçmuyor. Federasyon beni arıyor, ben de aldığım bilgilere göre takımı idare ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sebastian Migne, 8 Mart 2024 tarihinden beri Haiti'nin teknik direktörlük görevini üstleniyor.
ÜLKEDE HÜKÜMET YOK
2010'da yaşanan 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından Haiti'de siyasi açıdan çalkantılı bir süreç yaşanıyor. Ülkenin başkenti Port-au-Prince silahlı çeteler tarafından ele geçirilirken, ülkede aktif herhangi bir hükümet bulunmuyor. Başkentte yaşananların ardından 1.3 milyon insanın evlerini terk ettiği bildirirken kentte yaşamaya devam edenlerin ise açlık sınırının altında yaşadığı belirtiliyor.
Ülkeye gitmeyi düşünen insanlar ise çocuk kaçırma, kapkaç, cinayet, terörizm ve huzursuzluk sebebiyle uyarılıyor.