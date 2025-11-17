Haiti'nin 52 yıllık rüyası gerçekleşmek üzere

Kuzey Amerika ülkesi Haiti, en son 1974 yılında gerçekleştirilen Dünya Kupası'na katılmıştı.

Mavi-kırmızılılar, turnuvada çıktığı üç maçın sonunda 14 gol yemiş ve grup aşamasında turnuvaya veda etmişti.

O tarihten sonra organizasyona katılamayan Haiti'nin 52 yıllık hasreti 19 Kasım 2025 tarihinde son bulabilir.

KADER MAÇINA ÇIKACAKLAR

CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu) Dünya Kupası Elemeleri'nin C grubunda mücadele eden Haiti, çıktığı 5 maçın sonunda 8 puan topladı ve ikinci sırada.

Geçtiğimiz cuma günü oynanan maçta Kosta Rika'yı 1-0 mağlup eden Haiti, çarşamba sabahı yapılacak maçta Nikaragua'yı mağlup etmesi hakkında turnuvaya direkt katılım hakkı kazanabilir.

Mavi-kırmızılıların turnuvaya direkt olarak katılması için Kosta Rika'nın Honduras'ı mağlup etmesi, Haiti'nin ise Nikaragua maçından en az 1 puan alması gerekiyor.

PLAY-OFF KONUSUNDA AVANTAJLILAR

Şu an da en kötü ihtimalle "play-off" oynamak için büyük bir şansı bulunan Haiti, Kosta Rika'nın Honduras'ı mağlup etmesi ve Nikaragua'nın da maçı kazanan taraf olması halinde turnuvaya katılamayacak.

C grubundaki mevcut puan durumu ise şu şekilde:

1-Honduras: 8 puan

2-Haiti: 8 puan

3-Kosta Rika: 6 puan

4-Nikaragua: 4 puan

NOT: Haiti'nin Kosta Rika'ya karşı, Honduras'ın ise Haiti'ye karşı ikili averajda üstünlüğü bulunuyor.