Haiti'nin 52 yıllık rüyası gerçekleşmek üzere
17.11.2025 14:47
Reuters
Haiti Milli Takımı, Nikaragua karşısında alacağı sonuca bağlı olarak tam 52 yıl sonra Dünya Kupası'na katılım sağlayabilir.
Kuzey Amerika ülkesi Haiti, en son 1974 yılında gerçekleştirilen Dünya Kupası'na katılmıştı.
Mavi-kırmızılılar, turnuvada çıktığı üç maçın sonunda 14 gol yemiş ve grup aşamasında turnuvaya veda etmişti.
O tarihten sonra organizasyona katılamayan Haiti'nin 52 yıllık hasreti 19 Kasım 2025 tarihinde son bulabilir.
KADER MAÇINA ÇIKACAKLAR
CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu) Dünya Kupası Elemeleri'nin C grubunda mücadele eden Haiti, çıktığı 5 maçın sonunda 8 puan topladı ve ikinci sırada.
Geçtiğimiz cuma günü oynanan maçta Kosta Rika'yı 1-0 mağlup eden Haiti, çarşamba sabahı yapılacak maçta Nikaragua'yı mağlup etmesi hakkında turnuvaya direkt katılım hakkı kazanabilir.
Mavi-kırmızılıların turnuvaya direkt olarak katılması için Kosta Rika'nın Honduras'ı mağlup etmesi, Haiti'nin ise Nikaragua maçından en az 1 puan alması gerekiyor.
PLAY-OFF KONUSUNDA AVANTAJLILAR
Şu an da en kötü ihtimalle "play-off" oynamak için büyük bir şansı bulunan Haiti, Kosta Rika'nın Honduras'ı mağlup etmesi ve Nikaragua'nın da maçı kazanan taraf olması halinde turnuvaya katılamayacak.
C grubundaki mevcut puan durumu ise şu şekilde:
1-Honduras: 8 puan
2-Haiti: 8 puan
3-Kosta Rika: 6 puan
4-Nikaragua: 4 puan
NOT: Haiti'nin Kosta Rika'ya karşı, Honduras'ın ise Haiti'ye karşı ikili averajda üstünlüğü bulunuyor.
Haiti'nin iç saha maçlarını oynamak zorunda kaldığı Curaçao'nun teknik direktörlüğünü Dick Advocaat yapıyor.
ÜLKEDE HÜKÜMET BİLE YOK
Peri masalını mutlu sonla sonuçlandırma hayalini kuran Haiti'de ülke içinde yaşanan çete savaşları dikkat çekiyor.
Silahlı çetelerin başkent Port-au-Prince'ı kontrol altında tutması sebebiyle ülkede herhangi bir hükümet görev yapamıyor.
Haiti Milli Takımı ise evinde oynaması gereken maçları Curaçao'da oynamak zorunda kalıyor.
KARŞILAŞMA SAAT 04.00'TE BAŞLAYACAK
Haiti'nin Nikaragua'yı ağırlayacağı mücadele 19 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Karşılaşma saat 04.00'te başlayacak.