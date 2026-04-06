Hakan attı, Inter farklı yendi
06.04.2026 01:22
Hakan Çalhanoğlu sahada 67 dakika kaldı.
Serie A'da Inter, sahasında Roma'yı 5-2 mağlup etti. Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da maçta 1 gol attı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31'inci haftasında lider Inter, sahasında Roma'yı ağırladı.
Maçta Inter'in gollerini 1 ve 52'nci dakikalarda Lautaro Martinez, 45+2'de Hakan Çalhanoğlu, 55'te Marcus Thuram ve 63'te Nicolo Barella attı.
Başkent temsilcisi ise rakibine 40'ta Gianluca Mancini ve 70'te Lorenzo Pellegrini'yle yanıt verebildi.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu 67 dakika, Roma'da ise Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı. 5-2'lik galibiyetle lider Inter puanını 72'ye çıkarırdı, Roma 54 puanda kaldı.