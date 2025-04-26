Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

Sarı-lacivertli kulübün eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunurken olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı ve başkan adaylığını açıkladı.



KUTLUALP'TEN ADAYLIK AÇIKLAMASI



Genel kurul kararı alınması halinde başkan adayı olacağını aktaran Kutlualp, “Başkanlık sürecini iki dönemle sıralayalım. Bu camiada Faruk Ilgaz’lar, Aziz Yıldırım’lar, Ali Koç’lar; başkanlar çıkaracak potansiyel çoktur. Yeni insanlara, yeni fikirlere fırsat vermek, yöneticiler, başkanlar yetiştirmemiz lazım arkamızdaki kuşaklardan... Bu 2 dönem olursa, 2 dönem için seçilen başkanın ilk döneminde şampiyon olamazsa veya Avrupa’da bir final oynayamazsa 2'inci dönemine aday olmaması çok önemli kriter.



Sistem devamlı yenisini getirecektir, stressiz imkanlar getirecektir. Camiada bu yüzden gereksiz şekilde gerilimler oluşuyor. Eğer başkanım ve yönetimim bu konuda aynı düşünüyorsa, aday çıkmadığı için hoşnutsuz olduğunu biliyorum. Siz divan oyuna gidin, olağanüstü genel kurul kararı alın, aday yok diyordunuz, ben adayım. Bu salonda da bir sürü aday olacak insanlar var. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var bizim” sözlerini sarf etti.



“SONUÇLAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLEN OLGUDUR”



Galatasaray ile şampiyonluk farkının 6’ya çıkmasının Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldıramayacağını söyleyen Hakan Bilal Kutlualp, “Bizim Fenerbahçeliler olarak paylaşamayacağımız bir şey yok ama paylaşacağımız şampiyonluklar var. Bugün kalkıp da ben bu 7 seneyi eleştirip de anlatıp da insanları üzmek niyetinde değilim. Futbol niyetler üzerinden değerlendirilen bir şey değil. Maalesef sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir olgudur. Rakibimiz ile aramızda şampiyonluk farkı 6’ya çıkma tehlikesini taşıyor.



5’inci yıldızı takma travmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu aradaki farkı Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldırabileceğine inanmıyorum. Bu Fenerbahçe sevgisini azaltır mı, hayır. Bizim bu büyük camiaya her dikilen gömlek dar gelmeye başlıyor. Camianın gücünü ve büyüklüğünü gösteren bir şey bu. Tüzükte önümüzdeki dönemde değişiklikler yapılmasını, kendi fikirlerim olarak anlatıyorum” dedi.



