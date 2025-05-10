Hakan Bilal Kutlualp kimdir? Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'in hayatı

Fenerbahçe Başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp'in kim olduğu, Fenerbahçeli futbolseverlerin sorguladığı isimler arasında yer alıyor. Peki, Hakan Bilal Kutlualp kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler.



HAKAN BİLAL KUTLUALP KİMDİR?



Hakan Bilal Kutlualp, 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden olan iş insanı, Alex de Souza, Anelka, Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi Türk futboluna damga vuran isimlerin transferlerinde öne çıkmıştır.



Kutlualp, tekstil, turizm ve meyve sektöründe çalışmaları ile dikkat çeken iş insanlarındandır.



Hakan Bilal Kutlualp, kulübün 26 Nisan tarihli Divan Toplantısı'nda başkanlığa adaylarını açıkladı.

