Hakan Büyükçıngıl Avrupa üçüncüsü
27.04.2026 03:59
Milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, 2026 Avrupa Şampiyonası serbest stil 125 kilo maçında Ermeni rakibi Khachatur Khachatryan'ı 6-2 yenerek 3'üncü oldu.
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Hakan Büyükçıngıl bronz madalya kazandı.
Başkent Tiran'daki organizasyonun son gününde Hakan Büyükçıngıl, serbest stil 125 kiloda üçüncülük mücadelesi verdi. Ermeni rakibi Khachatur Khachatryan'ı 6-2 yenerek üçüncü olan milli güreşçi, büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını kazandı.
Elemelerde Ukraynalı Volodymyr Kochanov'u tuşla, çeyrek finalde de Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Shamil Musaev'i 6-5 yenen Hakan, yarı finalde Azerbaycan adına güreşen Giorgi Meshvildishvili'ye mağlup olmuştu.
Türkiye'ye olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandıran Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, üçüncülük karşılaşmasını tribünden izleyerek milli güreşçiye destek oldu.
