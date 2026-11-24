Hakan Çalhanoğlu 1 ay yok
24.11.2026 20:46
Reuters
Hakan Çalhanoğlu Inter formasıyla bu sezon 15 resmi maçta 3 gol atarken hiç asist yapamadı.
Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sağ uyluk bölgesindeki fleksör kaslarında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
İtalya Serie A’da 12’nci hafta geride kalırken, Inter lider Lazio’nun 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
Mavi-siyahlı ekipte yarın Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Stuttgart maçı öncesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber geldi.
Inter’den yapılan açıklamada, milli futbolcunun sağ uyluk bölgesinde zorlanma tespit edildiği ifade edildi. Hakan'ın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.