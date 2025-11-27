Hakan Çalhanoğlu 90+3'te yıkıldı
27.11.2025 09:00
NTV - Haber Merkezi
Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Şampiyonlar Ligi maçında İtalyan ekibi, Atletico Madrid'in son dakika golüne engel olamadı.
Milan derbisini kaybeden İtalyan devi Inter, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le karşılaştı.
Inter milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 72 dakika görev yaptığı mücadelede Atletico Madrid'e konuk oldu.
Ev sahibi takım, Julian Alvarez ve Jose Gimenez'in golleriyle 2-1 galip geldi. Inter'in tek golünü Piotr Zielinski attı.
Gimenez'in 90+3'te gelen golü, Milan derbisinin ardından Inter cephesinde hayal kırıklığı yaratttı.
Çalhanoğlu, Milan derbisinde penaltı kaçırmış ve takımı mağlup olmuştu.
PENALTIYI KAÇIRMIŞ VE OYUNDAN ALINMIŞTI
Geçtiğimiz hafta sonu Milano derbisinde Milan, Inter'i 1-0 yendi. Milan, 54. dakikada Christian Pulisic'in golüyle öne geçti.
Maçın 73. dakikasında penaltı kazanan Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda, kaleci Mike Maignan meşin yuvarlağı kurtardı ve Milan karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı.
Hakan Çalhanoğlu penaltıyı kaçırdıktan 4 dakika sonra oyundan alındı ve yerini Zielinski'ye bıraktı.