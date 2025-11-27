Hakan Çalhanoğlu 90+3'te yıkıldı

Milan derbisini kaybeden İtalyan devi Inter, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le karşılaştı.



Inter milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 72 dakika görev yaptığı mücadelede Atletico Madrid'e konuk oldu.



Ev sahibi takım, Julian Alvarez ve Jose Gimenez'in golleriyle 2-1 galip geldi. Inter'in tek golünü Piotr Zielinski attı.



Gimenez'in 90+3'te gelen golü, Milan derbisinin ardından Inter cephesinde hayal kırıklığı yaratttı.