Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a: Okan Buruk ile özel görüşme ve "Hazırım" mesajı
Transferi Leroy Sane'yi kadrosuna katarak açan Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemini sansasyonel bir imzayla açmıştı. Bayern'den ayrılan Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılıların gündemindeki bir diğer ismin ise Hakan Çalhanoğlu olduğu öne sürülmüştü.
"Galatasaray'da oynamak istiyorum" diyen Hakan Çalhanoğlu, transfer ateşini yakmış ve kulüp de harekete geçmişti.
ÖZBEK: NE GEREKİYORSA YAPIN
Başkan Dursun Özbek'in "Ne gerekiyorsa yapın" talimatı sonrası sarı - kırmızılı kurmaylar, Inter'le masaya oturdu. Fanatik'in haberine göre Galatasaray cephesi, 30 milyon euro'luk beklentisi olan İtalyan kulübünün talebini 15 milyon euro bandına indirmeye çalışıyor.
ÇALHANOĞLU DA DEVREDE
Öte yandan FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ABD'de bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun da kulübüne Galatasaray'a gitmek için baskı yaptığı ve sarı - kırmızılı yetkililerle devamlı temas halinde olduğu öne sürüldü.
"FEDAKARLIĞA HAZIRIM"
Ayrıca Çalhanoğlu'nun Okan Buruk'la bir görüşme yaptığı ve "Kontratımdaki tüm şartlarda fedakarlığa hazırım" dediği ifade edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Inter'le 47 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 11 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hakan Çalhanoğlu
- Transfer
- Galatasaray