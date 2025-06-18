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Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a: Okan Buruk ile özel görüşme ve "Hazırım" mesajı

Transferi Leroy Sane'yi kadrosuna katarak açan Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı.

Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a: Okan Buruk ile özel görüşme ve "Hazırım" mesajı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sezonu şampiyonlukla tamamlayan , yaz dönemini sansasyonel bir imzayla açmıştı. Bayern'den ayrılan Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılıların gündemindeki bir diğer ismin ise olduğu öne sürülmüştü.

"Galatasaray'da oynamak istiyorum" diyen Hakan Çalhanoğlu, transfer ateşini yakmış ve kulüp de harekete geçmişti.

ÖZBEK: NE GEREKİYORSA YAPIN

Başkan Dursun Özbek'in "Ne gerekiyorsa yapın" talimatı sonrası sarı - kırmızılı kurmaylar, Inter'le masaya oturdu. Fanatik'in haberine göre Galatasaray cephesi, 30 milyon euro'luk beklentisi olan İtalyan kulübünün talebini 15 milyon euro bandına indirmeye çalışıyor.

Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a: Okan Buruk ile özel görüşme ve "Hazırım" mesajı - 1

ÇALHANOĞLU DA DEVREDE

Öte yandan FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ABD'de bulunan 'nun da kulübüne 'a gitmek için baskı yaptığı ve sarı - kırmızılı yetkililerle devamlı temas halinde olduğu öne sürüldü.

"FEDAKARLIĞA HAZIRIM"

Ayrıca Çalhanoğlu'nun Okan Buruk'la bir görüşme yaptığı ve "Kontratımdaki tüm şartlarda fedakarlığa hazırım" dediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Inter'le 47 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 11 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

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