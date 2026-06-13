Hakan Çalhanoğlu: Bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp inşallah maçı kazanacağız

Hakan Çalhanoğlu , ay-yıldızlı ekibin, Killarney Park'taki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Evet, herkesin beklediği an tabii ki, özellikle bizim. O günü çok bekledik. Artık yarın başlıyoruz inşallah." ifadelerini kullanan Çalhanoğlu, hazırlık sürecinin iyi geçtiğini, dört gözle yarını beklediklerini dile getirdi.

Çalhanoğlu​​​​​​​, Arizona'dan sonra Vancouver'daki havaya da çabuk alıştıklarını belirterek, "Tabii ki sıcaklık var, buna alıştık. Hiç bahane bulmadan biz oyunumuzu oynamak istiyoruz. Sonuçta her ülke bu sıcaklıkta oynayacak, adapte olması gerekiyor. Biz de en iyi şekilde bu maç için hazırlandık. O yüzden bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp inşallah maçı kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"HİÇBİR RAKİBİ KÜÇÜMSEMİYORUZ''

Avustralya maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Çalhanoğlu, şunları kaydetti:

"Rakiplere tabii ki de saygımız sonsuzdur. Hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Biz onların fiziksel bir takım olduğunu da biliyoruz, analizimizi yaptık. Duran toplarda özellikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bizim takım daha yetenekli, daha çabuk bir takımız, dinamik bir takımız. O yüzden biz de kendi gücümüzü ortaya koyacağız."

Çalhanoğlu, "Avustralya takımından Aziz Eraltay'ın 'Biz Türkiye 'ye göre daha deneyimli bir takımız ve bu avantajımız' yönünde açıklaması oldu. Bu açıklamayı gördünüz mü? Yorumunuz nedir?" sorusuna, "Evet, onu gördüm. Tabii ki bizim takım hem yetenekli hem de tecrübeli oyuncuları var. Bizim takımda üst seviyede oynayan futbolcular var. Dediğim gibi hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Biz yarın maça yüzde yüz hazır çıkacağız. Tabii ki kulağımıza geldi o röportajlar. Bizim için daha iyi öyle olması, zaten takım hırslı." yanıtını verdi.

"Kaptanlık sana ekstra bir yük yüklüyor mu?" sorusunu da cevaplandıran Çalhanoğlu, "Yok, yüklemiyor. Tabii ki bir yandan da gururluyum. Takım arkadaşlarıma her zaman teşekkür ediyorum bu konuda, bana her konuda yardımcı oluyorlar. Tabii hepimiz için ilk Dünya Kupası. Avrupa Şampiyonası'nda o tecrübeyi yaptık. İnşallah bu turnuvada, iki yıl önceki turnuvadan daha iyi ülkemizi temsil ederiz." ifadelerini kullandı.

Çalhanoğlu, "Takımda sakat oyuncular vardı, durumları nasıl?" sorusuna, "Hepsi iyi, hepsi hazır." yanıtını verdi.

"Dünya Kupası'nda kaç maç oynarız?" sorusu üzerine Çalhanoğlu, "İnşallah finale kadar. Hedefimiz o." dedi.