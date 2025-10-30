Hakan Çalhanoğlu gecenin kahramanı oldu: "Her zaman yaptığım gibi"

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, sahasında Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Inter'e galibiyeti getiren golleri 66 ve 88. dakikalarda milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile 71. dakikada Petar Sucic attı. Çalhanoğlu'nun performansı alkış aldı. Fiorentina'da eski Fenerbahçeli Edin Dzeko, 76. dakikada oyuna dahil olurken 86. dakikada Mattia Viti, kırmızı kart gördü. Maç sonunda İtalyan basınında gündem olan Çalhanoğlu, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"HER ZAMAN YAPTIĞIM GİBİ"



Çalhanoğlu, Inter'in Fiorentina karşısında aldığı galibiyeti ve bu galibiyetin kendisine ait iki golle gelmesini DAZN'a değerlendirdi.

Çalhanoğlu maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Her zaman yaptığım gibi, penaltı geldiğinde odaklanırım. Kalede kimin olduğunu umursamam, sadece topa odaklanırım. Taraftarla temas kurarım. Bize zihinsel olarak ekstra bir şeyler katan hocamıza teşekkürler, bizi kazanmaya aç hale getiriyor."

