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Hakan Çalhanoğlu geleceği hakkında konuştu: Galatasaray'a transfer olacak mı?

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Inter ile devam etmek istediğini söyledi.

Hakan Çalhanoğlu geleceği hakkında konuştu: Galatasaray'a transfer olacak mı?

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, ile anıldı. Milli futbolcunun gelecek yaz Galatasaray forması giyeceği yazıldı.

İtalyan ekibi ile Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek tecrübeli oyuncu La Gazzetta Dello Sport'a geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'nun performansından memnun olan Inter, milli yıldızla sözleşme yenilemek için çalışmalara başladı. Mavi-siyahlılar, kadroyu Barella ve Hakan Çalhanoğlu'na göre kurmayı planlıyor.

GALATASARAY İLE ANILIYOR

Inter ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray ile anılıyor.

Sarı kırmızılı takımın taraftarı olduğunu daha önce açıklayan milli futbolcunun, gelecek sezon Galatasaray forması giyeceğine dair haberler basında yer aldı.

INTER KESENİN AĞZINI AÇACAK

Kadrosunda Hakan Çalhanoğlu'nu tutmaya kararlı olan Inter, milli futbolcu için kesenin ağzını açacak.

Bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon Euro kazanacak. Bu durum Hakan Çalhanoğlu'nu takımda en çok kazanan futbolcular arasına sokacak.

İtalyan basınına konuşan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Burada olmaktan gurur duyuyorum ve Inter'de devam etmek istiyorum. Burası özel bir kulüp, tek isteğim kalmak." ifadelerini kullandı.

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