Hakan Çalhanoğlu için son dakika: Fenerbahçe, Inter ve transfer!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili transfer iddiaları yeniden gündeme geldi. Türk ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncuyla ilgilendiği ve bu transfer için kapsamlı bir plan hazırladığı öne sürüldü.



İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu için Inter’e 20 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığını yazdı.

Haberde ayrıca, sarı-lacivertlilerin bu transferi tamamlayabilmek adına oyuncuya kaptanlık pazubandını da teklif edeceği ifade edildi. Teknik direktör Jose Mourinho’nun da transferi onayladığı ve Hakan’ı kadrosunda görmek istediği belirtildi.



Gazzetta’nın haberine göre Inter Yönetimi, teklifin 25 milyon euro seviyesine çıkarılması durumunda transfere onay vereceği vurgulandı.

