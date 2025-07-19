Hakan Çalhanoğlu için son dakika: Fenerbahçe, Inter ve transfer!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili transfer iddiaları yeniden gündeme geldi. Türk ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncuyla ilgilendiği ve bu transfer için kapsamlı bir plan hazırladığı öne sürüldü.
İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu için Inter’e 20 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığını yazdı.
Haberde ayrıca, sarı-lacivertlilerin bu transferi tamamlayabilmek adına oyuncuya kaptanlık pazubandını da teklif edeceği ifade edildi. Teknik direktör Jose Mourinho’nun da transferi onayladığı ve Hakan’ı kadrosunda görmek istediği belirtildi.
Gazzetta’nın haberine göre Inter Yönetimi, teklifin 25 milyon euro seviyesine çıkarılması durumunda transfere onay vereceği vurgulandı.
GALATASARAY İLE GÖRÜŞMELER OLUMSUZ SONUÇLANDI
Hakan Çalhanoğlu’nun adı uzun süredir çocukluk takımı Galatasaray ile de anılıyordu. Galatasaray Yönetimi, Inter ile resmi temaslarda bulundu ancak taraflar arasında bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanamadı.
Inter’in beklentisinin oldukça üzerinde kalan talep nedeniyle görüşmelerin askıya alındığı öğrenildi.
Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Galatasaray ile ilgili gelen soruya şöyle yanıt verdi:
"Galatasaray ile görüştük ancak anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu gördük. Denediler ancak daha öteye gitmedi."
HÜSEYİN ÇALHANOĞLU SOSYAL MEDYADA GALATASARAY’I TAKİP ETMİYOR
Transfer sürecinde dikkat çeken bir gelişme de sosyal medya üzerinden geldi. Hakan Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu’nun, Galatasaray Spor Kulübü’nü sosyal medyada takipten çıkması, oyuncunun Galatasaray’a transfer ihtimalinin zayıfladığı şeklinde yorumlandı.
BİR GÖRÜŞME DAHA
Öte yandan TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün bir kez daha Inter ve Hakan Çalhanoğlu ile görüşme yapacak.
Haberin devamında Fenerbahçe'nin temaslarını artırdığı ve çok kısa bir süre içinde transferi bitirmek istediği kaydedildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hakan Çalhanoğlu
- Ali Koç
- Fenerbahçe