Hakan Çalhanoğlu rekor bonservisle transfer olabilir

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için İtalyan basınında transfer iddiası yer aldı.



Sezon başında Çalhanoğlu'nu isteyen Bayern Münih'in milli futbolcu için bir kez daha hamle yapacak.

50 MİLYON EURO



Inter'in sahiplerinin takımı gençleştirmek istediği ve 30 yaşına gelen Çalhanoğlu'nun iyi bir teklif karşısında gönderilebileceği vurgulandı. Inter'in 50 milyon euroluk teklif gelmesi halinde transfere ikna olabileceği ifade edildi.



Çalhanoğlu transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi durumunda "Transferine en yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek. Bu rekor daha önce Arda Turan'a aitti.