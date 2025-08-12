Hakan Çalhanoğlu, Sommer derken Galatasaray'da sürpriz: Yönetim uçuşu ayarladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasına deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek başlayan Galatasaray 'da hareketli günler yaşanıyor. Yaz transfer dönemini Leroy Sane ve Victor Osimhen'e imza attırarak sansasyonel şekilde açan sarı-kırmızılılarda takviyeler devam edecek. Savunma hattı için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Inter'den Benjamin Pavard gelmişti.

Haberin devamında Inter'i oyuncuyu satışa çıkardığı ve yeni sezon projesinde kesinlikle yer almadığı kaydedildi.



Ayrıca Inter'in, Parma'da forma giyen 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni için girişimlere başladığı ve bu nedenle Pavard'ın satışı için masaya oturacağı ifade edildi.



Haberde piyasa değeri 25 milyon euro olan 29 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın yüksek bir bedel ödemekle karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.



Inter formasıyla 69 maça çıkan Pavard, 1 gol-4 asistlik bir performans sergiledi.