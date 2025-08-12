NTV.COM.TR

Transferin en dikkat çeken ekiplerinden biri olan Galatasaray'da savunma hattı için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hakan Çalhanoğlu, Sommer derken Galatasaray'da sürpriz: Yönetim uçuşu ayarladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasına deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek başlayan 'da hareketli günler yaşanıyor.

Yaz dönemini Leroy Sane ve Victor Osimhen'e imza attırarak sansasyonel şekilde açan sarı-kırmızılılarda takviyeler devam edecek.

Savunma hattı için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Inter'den Benjamin Pavard gelmişti.

Cimbom'un Fransız futbolcu için teklif hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

YÖNETİM, İTALYA'YA GİDECEK

Tuttosport'un haberine göre ise Galatasaray Yönetimi, transferin detaylarını görüşmek için İtalya'ya gidecek.

Haberin devamında Inter'i oyuncuyu satışa çıkardığı ve yeni sezon projesinde kesinlikle yer almadığı kaydedildi.

Ayrıca Inter'in, Parma'da forma giyen 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni için girişimlere başladığı ve bu nedenle Pavard'ın satışı için masaya oturacağı ifade edildi.

Haberde piyasa değeri 25 milyon euro olan 29 yaşındaki futbolcu için 'ın yüksek bir bedel ödemekle karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.

Inter formasıyla 69 maça çıkan Pavard, 1 gol-4 asistlik bir performans sergiledi.

