Hakan Çalhanoğlu süre alamadı, Arda Güler'li Madrid fark attı
04.12.2025 08:59
NTV - Haber Merkezi
Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Inter'de yedek oturdu. Arda Güler ise yedek başladığı maça sonradan dahil oldu. Arda'lı Madrid fark koşarken, Mbappe müthiş gole imza attı.
LaLiga'nın 15. haftasında Athletic Bilbao, San Mames Stadı'nda Real Madrid'i ağırladı.
Madrid ekibi, Kylian Mbappe'nin 7 ve 59, Eduardo Camavinga'nın 42. dakikada attığı gollerle 3-0 galip geldi. Mbappe'nin attığı müthiş gol maça damga vurdu. Konuk takımda milli futbolcu Arda Güler, 69. dakikada oyuna girdi.
Üç maç sonra kazanarak 36 puana ulaşan Real Madrid, lider Barcelona ile arasındaki farkı bire indirdi.
Athletic Bilbao ise 20 puanla 8. sırada kaldı.
MBAPPE'NİN GOLÜ
HAKAN ÇALHANOĞLU SÜRE ALAMADI
İtalya'da kupa maçında ise milli yıldız Hakan Çalhanoğlu takımının Venezia'yı 5-1 yendiği maçta forma giyemedi.
Çalhanoğlu kenarda başladığı maçı yedek kulübesinde bitirdi.