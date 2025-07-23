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Hakan Çalhanoğlu transferinde adım adım yaşananlar: Gerçekleşmeme nedeni belli oldu

Yaz transfer döneminde önce Galatasaray sonra Fenerbahçe ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu'nun sarı lacivertli ekibe transferinin neden gerçekleşmediği belli oldu.

Hakan Çalhanoğlu transferinde adım adım yaşananlar: Gerçekleşmeme nedeni belli oldu

İtalya'da Inter forması giyen milli futbolcu , bu yaz döneminde önce Galatasaray, sonra 'nin gündemine geldi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmesinde "Fenerbahçe'ye gelirim" sözleriyle hareketli günler yaşandı. Fenerbahçeli yetkililerin, Bodrum'da Çalhanoğlu'nun menajeri ile görüştüğü ve 12 milyon Euro ücret ile anlaşma sağlandığı iddia edildi.

TEPKİLERDEN SONRA VAZGEÇTİ

Ancak Galatasaraylı olduğu yönünde açıklamaları bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun, sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyadaki tepkileri sonrası Fenerbahçe'ye transfer olma kararından vazgeçtiği öne sürüldü.

Çalhanoğlu cephesinden resmi cevap

Çalhanoğlu cephesinden resmi cevap

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