Hakan Çalhanoğlu transferinde adım adım yaşananlar: Gerçekleşmeme nedeni belli oldu

İtalya'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu yaz transfer döneminde önce Galatasaray, sonra Fenerbahçe'nin gündemine geldi.



Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmesinde "Fenerbahçe'ye gelirim" sözleriyle hareketli günler yaşandı. Fenerbahçeli yetkililerin, Bodrum'da Çalhanoğlu'nun menajeri ile görüştüğü ve 12 milyon Euro ücret ile anlaşma sağlandığı iddia edildi.



TEPKİLERDEN SONRA VAZGEÇTİ



Ancak Galatasaraylı olduğu yönünde açıklamaları bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun, sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyadaki tepkileri sonrası Fenerbahçe'ye transfer olma kararından vazgeçtiği öne sürüldü.