Hakan Çalhanoğlu ve Galatasaray için net tarih verdiler: Kritik gün bugün

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 'da oldukça hareketli günler yaşanıyor. Yaz transfer dönemini Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak açan sarı - kırmızılılar, Napoli'den Victor Osimhen'in transferinde de sona geldi. Yılın bombasını Osimhen'le patlatmak isteyen Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer yıldız ise Hakan Çalhanoğlu ... INTER'LE TERS DÜŞMÜŞTÜ Inter'deki geleceği belirsiz olan ve son olarak hem takım kaptanı Lautaro Martinez hem de kulüp başkanı Giuseppe Marotta ile ters düşmüştü. İtalyan ekibinden ayrılmak istediği iddia edilen milli futbolcu için sarı - kırmızılılar devreye girmiş ve görüşme için uygun zemin arayışına başlamıştı.

KRİTİK GÜN: BUGÜN



İtalya'dan Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray ve Inter, Hakan Çalhanoğlu transferi için bugün ilk kez doğrudan bir görüşme gerçekleştirecek.



30 MİLYON EURO



Öte yandan Sky Sport'un haberinde ise Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euro bonservis bedeli istediği kaydedildi.



"ÇALHANOĞLU AYRILMAK İSTEMEZSE..."



Ayrıca haberde Çalhanoğlu'nun takımda kalmak istemesi durumunda oyuncunun ayrılığının rafa kaldırılacağı ve yıldız ismin yeni sezonda da Inter forması giyeceğine yer verildi.

Corriere dello Sport'un haberinde ise Inter'in deneyimli futbolcuya ültimatom verdiği ve yeni sezon hazırlık kampının başlayacağı 26 Temmuz'a kadar geleceğiyle ilgili kararını bildirmesini istediği aktarıldı.