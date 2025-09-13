Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın golleri, İtalya'daki Türk derbisine damga vurdu: 7 gollü maçta Juventus, Inter'i 90+1'de yendi!

İtalya Ligi Serie A'nın 3. haftasında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Juventus 'un 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı. Juventus'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kelly, 38. dakikada Kenan Yıldız, 83. dakikada Khephren Thuram ve 90+1. dakikada Adzic kaydetti. Inter'in sayıları ise 30 ve 65. dakikalarda Hakan Çalhanoğlu ile 76. dakikada Marcus Thuram'dan geldi. Bu skorun ardından Juventus, 9 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Inter ise 3 puanla 11. sırada yer buldu. Juventus, gelecek hafta Verona deplasmanına çıkacak. Inter ise Sassuolo'yu ağırlayacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN İKİ MÜKEMMEL GOL



Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, derbide iki güzel gole imza attı.



Karşılaşmanın 30. dakikasında sol kanattan gelişen Inter atağında arkadaşından aldığı pasla ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yapan Hakan Çalhanoğlu, topu filelere gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.



Daha sonra 65. dakikada Juventus'un 2-1'lik eşitliği devam ederken milli yıldız bir kez daha sahneye çıktı. Juventus savunmasında kafalardan seken top ceza sahası dışındaki Hakan Çalhanoğlu'na geldi. Tecrübeli futbolcu göğsüyle kontrol ettiği topa dönerek mükemmel bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturarak skoru 2-2'ye getirdi.



Müsabakaya ilk 11'de başlayan Çalhanoğlu, 82. dakikada yerini Sucic'e bıraktı.