NTV.COM.TR’ye geri dön

Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral aileleriyle birlikte Kekova Adası'nda tatil yaptı

İtalya Serie A'da Türkiye'yi temsil eden milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova Adası'nda tatil yaptı. Çalhanoğlu ve Demiral, eşleriyle birlikte üç gün boyunca Kekova koylarında güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Haberler - DHA 04.07.2022 - 14:02 | Son Güncelleme : 04.07.2022 - 15:21

Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral aileleriyle birlikte Kekova Adası'nda tatil yaptı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı atışı İtalya basınında gündem oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı atışı İtalya basınında gündem oldu

Merih Demiral'ın transferi açıklandı

Merih Demiral'ın transferi açıklandı

Milli futbolcular ve sezonun sona ermesiyle birlikte tatil için bir araya geldi.

İtalya Serie A'da İnter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta'da top koşturan futbolcu Merih Demiral aileleriyle birlikte Demre ilçesindeki Kekova Adası'nda üç gün yat tatili yaptı.

Uçakla Antalya'ya gelen futbolcular, ardından Kaş'a geçti. Kaş'tan yata binen futbolcular ile aileleri, Kekova Adası'na geldi.

Kekova'da ilk gece Karoloz Koyu'da, ikinci gece Gökkaya Koyu'nda, üçüncü gece Çamlık Koyu'nda kalan grup, gündüzleri ise koylarda denize girdi. Gözlerden uzak tatil yapan iki futbolcu, Kekova Adası'nın dünya cenneti olduğunu belirterek, önümüzdeki yıllarda tatil için yine geleceklerini belirtti. İki futbolcu ve aileleri, Kekova'dan ayrılarak, yatla Bodrum'a gitti.

İLKAY GÜNDOĞAN'A BALIKESİR'DE KIR DÜĞÜNÜ

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...