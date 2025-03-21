Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler transferi için net cevap: Tabii ki gelsin, isterim

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, A Ligi'ne yükselmek adına önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.



Türkiye'nin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederek, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Uzun zaman sonra İstanbul'da oynadığımız için çok mutluyuz. Bizi buraya geldiler, desteklediler. Biz de onlara bu galibiyeti hediye ettik. Bunu başardık, 3-1 iyi bir skor. Ama daha henüz bir şey bitmedi. Önümüzdeki maç çok önemli. İki gün sonra yine onlarla oynayacağız. Şimdi çok iyi dinlenmemiz gerekiyor. Çünkü 72 saat dinlenmek için az bir süre. Önemli bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.

"TABİİ Kİ BİZE GELSİN İSTERİM"



Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in transferde adının İtalyan ekibi Inter ile anılmasıyla ilgili bir soruya milli futbolcu, "Arda çok önemli bir oyuncu, hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Bunu herkes biliyor. Tabii ki isterim, bize gelsin oynasın. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. O yüzden de fazla karışmak istemiyorum çünkü sonuçta kendisi bilir. Tabii ki önerim daha fazla oynaması, hak ediyor. İnşallah gelir ama henüz doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum." diye konuştu.