Hakan Çalhanoğlu'ndan enfes asist, Inter'den 90+5'te zafer: Zirve yarışı alev alev
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, son dakikada bulduğu golle Verona'yı devirdi.
İtalya Ligi Serie A'nın 10. haftasında Verona ile Inter karşı karşıya geldi.
Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Zielinski ve 90+4. dakikada kendi kalesine Freese kaydetti. Verona'nın tek sayısı ise 40. dakikada Giovane'den geldi.
Bu skorun arıdndan üst üste 2. kez kazanan ve puanını 21 yapan Inter, zirvedeki Napoli'nin 1 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Üst üste 2. defa kaybeden Verona ise 5 puanla 18. basamakta yer buldu.
Inter, gelecek hafta Lazio'yu konuk edecek. Verona ise Lecce deplasmanına çıkacak.
HAKAN'DAN HARİKA ASİST
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Müsabakanın 21. dakikasında kazanılan kornerde topun başına geçen Çalhanoğlu, ceza yayı üzerine enfes bir top gönderdi.
Zielinski, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
