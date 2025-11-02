Hakan Çalhanoğlu'ndan enfes asist, Inter'den 90+5'te zafer: Zirve yarışı alev alev

İtalya Ligi Serie A'nın 10. haftasında Verona ile Inter karşı karşıya geldi.



Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Zielinski ve 90+4. dakikada kendi kalesine Freese kaydetti. Verona'nın tek sayısı ise 40. dakikada Giovane'den geldi.



Bu skorun arıdndan üst üste 2. kez kazanan ve puanını 21 yapan Inter, zirvedeki Napoli'nin 1 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Üst üste 2. defa kaybeden Verona ise 5 puanla 18. basamakta yer buldu.



Inter, gelecek hafta Lazio'yu konuk edecek. Verona ise Lecce deplasmanına çıkacak.