Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı: Merakla beklenen cevabı verdi

"BU YAZ HİÇBİR ŞEY OLMADI" Geçtiğimiz yaz Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Çalhanoğlu, bu iddialara karşın "Bu yaz Galatasaray ve Fenerbahçe konusunda hiçbir şey olmadı. Inter'de devam etmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"INTER'DE DEVAM ETMEKTEN MUTLUYUM"

Inter'de mutlu olduğunu söyleyen başarılı futbolcu, "Ben her zaman bir Inter oyuncusu oldum ve burada devam etmekten mutluyum. Kulübüm için her şeyi yapıyorum çünkü dediğim gibi ben bir Inter oyuncusuyum. Benim için hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." dedi.

"KENAN, BALLON D'OR'U KAZANABİLİR"



Milli futbolcu Kenan Yıldız için de konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Kenan Yıldız, Ballon d'Or'u kazanabilir. Ben kazanamayacağım ama o kazanabilir, bunu başarabilir." değerlendirmesini yaptı.