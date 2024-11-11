Hakan Çalhanoğlu'ndan harika gol

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de gollerine devam ediyor.



Guiseppe Meazza'da oynanan mücadelede Çalhanoğlu 43. dakikada attığı harika golle takımına beraberliği getirdi.



Milli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlardaki 4. golünü kaydetti. Çalhanoğlu, 74. dakikada kullandığı penaltıda top direkten döndü.



30 yaşındaki yıldız, Inter formasıyla ilk kez penaltı kaçırdı. Çalhanoğlu, daha önce kullandığı 19 penaltıyı da gole çevirmişti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GOLÜ

