Hakan Çalhanoğlu'ndan harika gol
Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Napoli ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelede uzak mesafeden harika bir gol kaydetti ve bir penaltı kaçırdı.
Hakan Çalhanoğlu, Inter'de gollerine devam ediyor.
Guiseppe Meazza'da oynanan mücadelede Çalhanoğlu 43. dakikada attığı harika golle takımına beraberliği getirdi.
Milli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlardaki 4. golünü kaydetti. Çalhanoğlu, 74. dakikada kullandığı penaltıda top direkten döndü.
30 yaşındaki yıldız, Inter formasıyla ilk kez penaltı kaçırdı. Çalhanoğlu, daha önce kullandığı 19 penaltıyı da gole çevirmişti.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GOLÜ
HAKAN ÇALHANOĞLUUU! pic.twitter.com/2HKf1YVyOV— S Sport Plus (@ssportplustr) November 10, 2024
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