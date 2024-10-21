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Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber

Inter, Roma maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun sol uyluk adduktor kasında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber

Serie A devi Inter, milli futbolcu 'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınaldı.

Roma ile oynanan Serie A maçının 12. dakikasında sakatlanan milli futbolcu, yerini Davide Frattesi'ye bırakmıştı. 

İtalyan temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'unn sol uyluk adduktor kasında zorlanma tespit edildiği kaydedildi. 

Hakan Çalhanoğlu, gelecek hafta oynanacak Inter - Juventus maçında forma giyemeyebilir.

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