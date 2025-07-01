Hakan Çalhanoğlu'ndan Lautaro ve Inter Başkanı'na sert cevap: "Tarih hatırlayacak!"

MAROTTA DEVREYE GİRDİ Kulüp başkanı Marotta ise "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik. Ancak Çalhanoğlu'nu günah keçisi ilan etmemeliyiz, kendisiyle konuşacağız." demişti.

Arjantinli yıldız, maç sonunda verdiği röportajda "Hoşuma gitmeyen şeyler söylüyorum ve bu sebeple bir kaptan olarak açık bir mesaj veriyorum. Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgiliğ sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fluminense'ye 2-0 mağlup olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Inter'de takım kaptanı Lautaro Martinez ateş püskürmüştü.

HAKAN'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Çalhanoğlu'nun ifadeleri arasında "Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil." sözleri dikkat çekti.

İşte milli yıldızın açıklamalarının tamamı:

"Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığım sakatlıktan sonra, yine de takımla birlikte Amerika'ya gitmeye karar verdik. Orada olmak, oynayamasam da takımı desteklemek, benim için çok önemliydi. Maalesef, ABD'deki bir antrenmanda tamamen farklı bir bölgede yeni bir sakatlık yaşadım. Teşhis: kas yırtığı.

"MAÇTAN HEMEN SONRA ARADIM"



Bu sakatlık, turnuva boyunca sahada olmamı imkansız hale getirdi. Orada olmamamın başka bir nedeni yok. Arka planda başka hiçbir şey yok. Dün kaybettik. Ve bu canımı yaktı. Sadece bir futbolcu olarak değil, gerçekten takımıma değer veren biri olarak üzüldüm. Şu an sakat olsam da maçtan hemen sonra birkaç takım arkadaşımı aradım, moral vermek için. Çünkü gerçekten önemseyince bunu yapmam gerekiyordu.

"ASLA BAHANE ARAMADIM"



Beni asıl şaşırtan ise sonrasında söylenen sözler oldu. Ağır sözlerdi. Bölücüydü, birleştirici değil. Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım. Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum. Lafla değil, icraatla konuştum.

"HER GÖRÜŞE SAYGIM VAR AMA..."



Her görüşe saygı duyarım – özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne. Ama saygı tek taraflı değildir. Sahada da saha dışında da her zaman saygı gösterdim. Ve inanıyorum ki futbolda da hayatta da gerçek güç, özellikle duygular yoğunken saygı göstermektir.

"ASLA İHANET ETMEDİM"



Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim. Geçmişte teklifler geldi - çok cazip teklifler. Ama kaldım.

Çünkü bu formanın benim için ne ifade ettiğini biliyorum. Ve yaptıklarımla da bunu net biçimde gösterdiğime inanıyorum. Ülkemin kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. Ve öğrendim ki liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır.

"TARİH HATIRLAYACAK"



Bu oyunu seviyorum. Bu kulübü seviyorum. Ve her gün uğruna savaştığım bu renkleri seviyorum. Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil."



EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Milli futbolcunun eşi Sinem Çalhanoğlu da gündeme oturan bir paylaşımda bulundu.



Instagram hikayesinde "Bazı insanlar sana değil, sana olan ihtiyaçlarına sadıktır. İhtiyaçları değiştiğinde, sadakatleri de değişir." sözünü paylaşan Sinem Çalhanoğlu'nun gönderideki notu ise şöyle:



"İyi bir kalbe sahip olduğun için pişman olma. Tüm iyi şeyler geri döner ve katlanarak çoğalır."