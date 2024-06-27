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Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takımda 19. gol

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Çekya maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'ndaki 19. golünü kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takımda 19. gol

2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da Çekya ile oynarken, millilerin ilk golü 'ndan geldi.

Mücadelenin 51. dakikasında sahneye çıkan Hakan, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Hakan Çalhanoğlu böylece milli takımda 89. maçında 19. golünü attı.
Maça 11'de başlayan Hakan 86. dakika yerinie Orkun Kökçü'ye bıraktı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takımda 19. gol - 1
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