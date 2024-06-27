Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takımda 19. gol

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da Çekya ile oynarken, millilerin ilk golü Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Mücadelenin 51. dakikasında sahneye çıkan Hakan, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.



Hakan Çalhanoğlu böylece milli takımda 89. maçında 19. golünü attı.

Maça 11'de başlayan Hakan 86. dakika yerinie Orkun Kökçü'ye bıraktı.