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Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takımda 21. gol

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Macaristan maçında penaltıdan attığı golle A Milli Futbol Takımı’ndaki 21. golünü kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takımda 21. gol

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Takımı, Puskas Arena’da ile karşı karşıya gelirken, millilerin ilk golü kaptan ’ndan geldi.

Müsabakanın 37. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Hakan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

31 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım’daki 21. golünü attı.

Maça 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takımda 21. gol - 1
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