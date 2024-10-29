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Hakan Çalhanoğlu'ndan sakatlık açıklaması: Sahalara ne zaman dönecek?

Sakatlık geçiren ve takımını İtalyan derbisinde yalnız bırakan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, son durumu hakkında konuşarak sahalara dönüşü için tarih verdi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan sakatlık açıklaması: Sahalara ne zaman dönecek?

'da Roma-Inter maçında sakatlanarak takımının Juventus ile oynadığı İtalyan Derbisi'ni kaçıran , sahalara ne zaman döneceğini açıkladı.

PAZAR GÜNÜ OYNAYABİLİR

La Gazetta dello Sport'a konuşan Hakan, "Yakında, çok yakında. Sanırım pazar günü hazır olabilirim." diyerek, pazar günü oynanacak olan Inter-Venezia maçında sahalara döneceğinin sinyallerini verdi.

"INTER  EN GÜÇLÜ İLK BEŞ TAKIM ARASINDA"

Milli futbolcu, formasını giydiği İtalyan takımı Inter'in dünyanın en güçlü 5 takımından birisi olduğunu belirterek, "Bugün bana göre Inter, sıralamada dünyanın en güçlü ilk beş takımı arasında yer alıyor. Yeterince eminim." ifadelerini kullandı.

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