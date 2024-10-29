Hakan Çalhanoğlu'ndan sakatlık açıklaması: Sahalara ne zaman dönecek?

İtalya'da Roma-Inter maçında sakatlanarak takımının Juventus ile oynadığı İtalyan Derbisi'ni kaçıran Hakan Çalhanoğlu, sahalara ne zaman döneceğini açıkladı.

PAZAR GÜNÜ OYNAYABİLİR



La Gazetta dello Sport'a konuşan Hakan, "Yakında, çok yakında. Sanırım pazar günü hazır olabilirim." diyerek, pazar günü oynanacak olan Inter-Venezia maçında sahalara döneceğinin sinyallerini verdi.

"INTER EN GÜÇLÜ İLK BEŞ TAKIM ARASINDA"



Milli futbolcu, formasını giydiği İtalyan takımı Inter'in dünyanın en güçlü 5 takımından birisi olduğunu belirterek, "Bugün bana göre Inter, sıralamada dünyanın en güçlü ilk beş takımı arasında yer alıyor. Yeterince eminim." ifadelerini kullandı.