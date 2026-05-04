Hakan Çalhanoğlu'ndan şampiyonluk dansı. Koleksiyonuna bir kupa daha ekledi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Inter, bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 'nun formasını giydiği Inter, ligin 35. haftasında sahasında Parma'yı ağırladı.



Milano temsilcisi, 45+1. dakikada Marcus Thuram ve 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran ve en yakın takipçisi Napoli ile farkı 12 puan yapan Inter, kulüp tarihinin 21. şampiyonluğuna ulaştı.

İKİNCİ LİG ŞAMPİYONLUĞU



Hakan Çalhanoğlu, 2023-2024 sezonunun ardından Serie A'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Çalhanoğlu'nun maç sonundaki dans videosu gündem oldu.



İtalya’nın Milano kentinde Inter’in Parma’yı 2-0 yenerek 21. lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından taraftarlar şehir merkezinde kutlama yaptı.

Maçın ardından San Babila Meydanı, Sforza Kalesi ve Duomo çevresinde toplanan taraftarlar bayraklar taşıdı, meşale yaktı.

ÇALHANOĞLU'NUN INTER'DE KUPA KOLEKSİYONU

2025/26 Inter (Serie A)

2023/24 Inter (Serie A)

2023/24 Inter (İtalya Süper Kupa)

2022/23 Inter (İtalya Süper Kupa)

2022/23 Inter (İtalya Kupası)

2021/22 Inter (İtalya Kupası)

2021/22 Inter (İtalya Süper Kupa)

