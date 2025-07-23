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Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması

Yaz transfer döneminde önce Galatasaray sonra Fenerbahçe ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu, Milano'ya döndü ve transfer sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması

İtalya Ligi takımlarından Inter'in kampına katılmak üzere İstanbul'dan ayrılıp Milano'ya dönen açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu, Inter'de mutlu olduğunu belirtti ve "Inter'in futbolcusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim. Umarım sözleşmemi uzatırız" dedi.

Çalhanoğlu " söylentileri her yaz olur. Bu yaz biraz fazlaydı" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu transferi neden olmadı?

Hakan Çalhanoğlu transferi neden olmadı?

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"LAUTARO İLE KONUŞTUM, HER ŞEY YOLUNDA"

ayrıca daha önce "Oynamak istemeyen gitsin" diyen takım kaptanı Lautaro Martinez için "Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey yoluna girdi. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız" dedi.

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