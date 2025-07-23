Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması
Yaz transfer döneminde önce Galatasaray sonra Fenerbahçe ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu, Milano'ya döndü ve transfer sürecine ilişkin açıklama yaptı.
İtalya Ligi takımlarından Inter'in kampına katılmak üzere İstanbul'dan ayrılıp Milano'ya dönen Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.
Çalhanoğlu, Inter'de mutlu olduğunu belirtti ve "Inter'in futbolcusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim. Umarım sözleşmemi uzatırız" dedi.
Çalhanoğlu "Transfer söylentileri her yaz olur. Bu yaz biraz fazlaydı" ifadelerini kullandı.
"LAUTARO İLE KONUŞTUM, HER ŞEY YOLUNDA"
Hakan Çalhanoğlu ayrıca daha önce "Oynamak istemeyen gitsin" diyen takım kaptanı Lautaro Martinez için "Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey yoluna girdi. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız" dedi.
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