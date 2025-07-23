Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması

İtalya Ligi takımlarından Inter'in kampına katılmak üzere İstanbul'dan ayrılıp Milano'ya dönen Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.



Çalhanoğlu, Inter'de mutlu olduğunu belirtti ve "Inter'in futbolcusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim. Umarım sözleşmemi uzatırız" dedi.



Çalhanoğlu "Transfer söylentileri her yaz olur. Bu yaz biraz fazlaydı" ifadelerini kullandı.